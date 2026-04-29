Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് മില്മ പാലിന് നാലു രൂപ കൂട്ടാന് ധാരണ; വില വര്ധന ഉടന് നടപ്പിലാക്കില്ല
പാല് വില മൂന്ന് മുതല് ആറ് രൂപ വരെ കൂട്ടണമെന്നായിരുന്നു യൂണിയനുകളുടെ ആവശ്യം
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് മില്മ പാലിന് വില വര്ധിപ്പിക്കാന് ധാരണ. പാല് വില ലിറ്ററിന് നാലുരൂപ കൂട്ടാനാണ് ധാരണയായത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനില്ക്കുന്നതിനാല് തീരുമാനം ഉടന് നടപ്പിലാക്കില്ല. മില്മ ബോര്ഡ് യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. പാല് വില മൂന്ന് മുതല് ആറ് രൂപ വരെ കൂട്ടണമെന്നായിരുന്നു യൂണിയനുകളുടെ ആവശ്യം. വില ഇപ്പോള് വര്ധിപ്പിച്ചാല് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ബോര്ഡിന്റെ ആശങ്ക. വിഷയം ഉന്നയിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കത്തയച്ചിട്ടും അനുകൂലമായ മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ബോര്ഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
യോഗം നടക്കുന്നതിനിടെ എറണാകുളം യൂണിയന് ഭാരവാഹികള് യോഗത്തില് നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വില വര്ധനവ് ഉടന് നടപ്പിലാക്കാന് തീരുമാനമെടുക്കാത്തതിനാലാണ് പ്രതിഷേധം. വില വര്ധനയുണ്ടാകുമെന്ന് ക്ഷീരവകുപ്പ് മന്ത്രി ഡിസംബറില് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും നടപ്പിലാക്കാത്തതിലാണ് എറണാകുളം യൂണിയന് ഭാരവാഹികള് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.