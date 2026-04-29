Kerala

പൊന്നാനി ഹാര്‍ബറില്‍ അജ്ഞാത യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

25 വയസ്സ് തോന്നിക്കും.

Published

Apr 29, 2026 12:04 pm |

Last Updated

Apr 29, 2026 12:04 pm

പൊന്നാനി | പൊന്നാനി ഹാര്‍ബര്‍ പരിസരത്ത് അജ്ഞാത യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. 25 വയസ്സ് തോന്നിക്കുമെന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചത്.

കുഴിച്ചിട്ട നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്തിയതെന്ന് സൂചനയുണ്ട്.

അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.

 

