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ഫ്രാന്സിലെ നൂറുകണക്കിന് സൂപ്പര് മാര്ക്കറ്റുകള്ക്ക് നേരെ സൈബര് ആക്രമണം; ഫ്രിഡ്ജുകളും ഫ്രീസറുകളും ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു
റഫ്രിജറേറ്ററുകളും ഫ്രീസറുകളും അമിതമായി ചൂടാവുകയും, അതുമൂലം ഭക്ഷണസാധനങ്ങള് കേടുവരികയും തീപിടിത്തങ്ങള് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു.
പാരീസ് | ഫ്രാന്സിലെ നൂറുകണക്കിന് സൂപ്പര് മാര്ക്കറ്റുകള്ക്ക് നേരെ നടന്ന സൈബര് ആക്രമണത്തില് റഫ്രിജറേറ്ററുകളും ഫ്രീസറുകളും അമിതമായി ചൂടാവുകയും, അതുമൂലം ഭക്ഷണസാധനങ്ങള് കേടുവരികയും തീപിടിത്തങ്ങള് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതായി റിപോര്ട്ട്.
കാര്ഫോര് (Carrefour), മോണോപ്രിക്സ് (Monoprix), ലെസ് മൗസ്കെറ്റയേഴ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇന്റര്മാര്ഷെ (Intermarché), കൂപ്പറേറ്റീവ് യു (Coopérative U) തുടങ്ങിയ സൂപ്പര്മാര്ക്കറ്റ് ശൃംഖലകളിലെ റഫ്രിജറേറ്ററുകള് ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് 50 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് (122 ഡിഗ്രി ഫാരന്ഹീറ്റ്) വരെ ചൂടായി. നിരവധി സ്റ്റോറുകളിലെ ശീതീകരണ സംവിധാനങ്ങളെ സൈബര് ആക്രമണങ്ങള് ബാധിച്ചതായി കൂപ്പറേറ്റീവ് യു-വിന്റെ സി ഇ ഒ. ഡൊമിനിക് ഷെല്ച്ചര് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങള് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഉപകരണങ്ങള്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് അതീവ ഗൗരവതരവും അഭൂതപൂര്വവുമായ കാര്യമാണെന്ന് ഷെല്ച്ചര് ലിങ്ക്ഡ് ഇന് പോസ്റ്റില് പറഞ്ഞു.
സ്പെയിന്, പോര്ച്ചുഗല്, പോളണ്ട്, ജര്മനി, ബെല്ജിയം തുടങ്ങിയ നിരവധി യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളെ ഈ ആക്രമണം ബാധിച്ചതായി Sekoia Threat Detection and Researchലെ സീനിയര് സൈബര്ത്രെറ്റ് ഇന്റലിജന്സ് അനലിസ്റ്റായ ഫെലിക്സ് ഐമെ പറഞ്ഞതായി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപോര്ട്ട് ചെയ്തു.
‘@intermarche, @CooperativeU, @Leclerc എന്നിവയിലെ ഭക്ഷ്യ ഉത്പന്നങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സൈബര് ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു,’ എന്ന് യൂറോപ്യന് കാര്ഷിക-ഭക്ഷ്യ കമ്മീഷണര് ക്രിസ്റ്റോഫ് ഹാന്സെന് തിങ്കളാഴ്ച ‘എക്സി’-ല് കുറിച്ചു. ഏകദേശം 180 സ്റ്റോറുകളെ ബാധിച്ച സംഭവത്തില് ലക്ഷക്കണക്കിന് യൂറോയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നതായി Les Mousquetaires, സി എന് ബി സിക്ക് അയച്ച ഇമെയിലില് അറിയിച്ചു.
‘ഉപഭോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, ബാധിക്കപ്പെട്ട ഉത്പന്നങ്ങള് എത്രയും വേഗം നീക്കം ചെയ്യാനും നശിപ്പിക്കാനുമുള്ള എല്ലാ മുന്കരുതലുകളും ഇന്റര്മാര്ഷെയും (Intermarché) നെറ്റോയും (Netto) സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്,’ എന്ന് ലെസ് മസ്ക്വിറ്റയേഴ്സ് (Les Mousquetaires) വക്താവ് പറഞ്ഞു.
Content Highlights: A massive cyberattack targeted hundreds of supermarkets across France, including major chains like Intermarche and Carrefour, by remotely hacking their internet-connected refrigeration systems. Attackers manipulated the digital controls to trigger defrost cycles, heating freezers up to 50°C and resulting in extensive food spoilage and millions of euros in losses. French authorities and cybersecurity agencies have launched an active investigation into the security breach linked to outdated firmware.