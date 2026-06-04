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ഡല്ഹിയിലെ കരാവല് നഗറില് നാല് നില കെട്ടിടം തകര്ന്നുവീണു; ആളപായമില്ല
കെട്ടിടത്തിന്റെ തകര്ച്ച സാഹചര്യങ്ങള് അധികൃതര് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
ന്യൂഡല്ഹി| വടക്കുകിഴക്കന് ഡല്ഹിയിലെ കരാവല് നഗറില് നാല് നില കെട്ടിടം തകര്ന്നുവീണു. കെട്ടിടത്തില് വിള്ളലുകള് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് കെട്ടിടം തകര്ന്നുവീണത്. കെട്ടിടം തകരുന്നതിന് മുമ്പ് താമസക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചതിനാല് ആളപായമില്ല.
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെ നാല് നില കെട്ടിടത്തില് വിള്ളലുകള് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് മുന്കരുതല് നടപടിയായി കെട്ടിടം ഉടന് ഒഴിപ്പിക്കാന് അധികാരികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. കെട്ടിടത്തില് നിന്ന് ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി.തുടര്ന്ന് കെട്ടിടം തകര്ന്നുവീഴുകയായിരുന്നു.
അഗ്നിശമന വകുപ്പ്, ഡല്ഹി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി (ഡിഡിഎംഎ), മറ്റ് പൗര ഏജന്സികള് എന്നിവയില് നിന്നുള്ള സംഘങ്ങള് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രദേശത്ത് പ്രതിരോധ, സുരക്ഷാ നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു. കെട്ടിടത്തിന്റെ തകര്ച്ച സാഹചര്യങ്ങള് അധികൃതര് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. വിഷയത്തില് കൂടുതല് അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.
Content Highlights:
A four-storey building collapsed in the Karawal Nagar area of Northeast Delhi on Wednesday evening. Major casualties were averted as authorities noticed visible cracks in the structure earlier in the afternoon and promptly evacuated all occupants. Teams from the Delhi Fire Service, Delhi Disaster Management Authority, and local civic agencies rushed to the spot to secure the area. An official investigation has been launched to determine the cause of the structural failure.