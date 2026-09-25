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ഞെട്ടിക്കുന്ന ഓഫറിൽ ഐഫോൺ 18; വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി കാസ്പെർസ്കി
വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളത്ര ആകർഷകമായ ഈ ഓഫറുകൾ അപകടസൂചനകളായി കാണണമെന്ന് വിദഗ്ധർ
മോസ്കോ | ആപ്പിളിന്റെ ഫോണുകൾക്ക് അവിശ്വസനീയമായ ഓഫറുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ദ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സമ്മോഹനമായ ഓഫറുകൾ നൽകി പ്രലോഭിപ്പിച്ചാണ് തട്ടിപ്പുകാർ ആളുകളെ വലയിൽ വീഴ്ത്തുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ്, അറബിക്, പോർച്ചുഗീസ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഭാഷകളിലാണ് ഇത്തരം വ്യാജ ഓഫർ പരസ്യങ്ങൾ നൽകുന്നതെന്ന് കാസ്പെർസ്കിയിലെ വിദഗ്ധർ വെളിപ്പെടുത്തി.
25% ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫറിൽ ഐഫോൺ 18 പ്രോ, പ്രോ മാക്സ് എന്നിവ വാങ്ങാമെന്നാണ് ഇത്തരം വ്യാജ വെബ് സൈറ്റുകളിൽ ഒന്നിലെ അവകാശ വാദം. വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളത്ര ആകർഷകമായ ഈ ഓഫറുകൾ അപകടസൂചനകളായി കാണണമെന്ന് കാസ്പെർസ്കിയിലെ സീനിയർ വെബ് കണ്ടന്റ് അനലിസ്റ്റായ ഓൾഗ അൽതുഖോവ വ്യക്തമാക്കി. ഉപഭോക്താക്കളുടെ സംശയം ദൂരീകരിക്കാനും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നൽകാനും പണം കൈമാറാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ വളരെ വിശ്വസനീയമായ ഇന്റർഫേസോടെയാണ് ഈ വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ഐഫോൺ 18 പ്രോ ഫോണുകൾ ലോഞ്ചിംഗ് വേളയിൽ കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായതു ഉൾപ്പെടെ വിവിധ നിറങ്ങളിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയിലും മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള ഓഫറുകളാണ് തട്ടിപ്പുകാർ പ്രധാനമായും നൽകുന്നത്. പുതിയ ഐഫോൺ 18 പ്രോയും ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സും ബ്ലാക്ക്, സിൽവർ, ഗ്ലേസിയർ, ഒപ്പം ന്യൂ ബർഗണ്ടി എന്നിങ്ങനെ നാല് നിറങ്ങളിലാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. ഇവ 256GB, 512GB, 1TB, 2TB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകളിൽ വരുന്നു.
വ്യാജ ഓഫർ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ മുഴുവൻ തുകയും മുൻകൂറായി നൽകേണ്ടതില്ലെന്നും ബാക്കി തുക പിന്നീട് അടച്ചാൽ മതിയെന്നും വാങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ തുക പൂർണ്ണമായി തിരികെ നൽകുമെന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
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Kaspersky experts warn of fake websites offering discounts on iPhone 18 Pro and Pro Max to steal user data and money. Scammers offer fake pre-orders in various colors and storage sizes with partial payment claims. Customers are advised to beware of these tempting online scams.