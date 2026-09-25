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കോംഗോയിലെ തങ്കനിക്ക തടാകത്തിൽ ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് 41 മരണം

കോംഗോ ഗ്രാമമായ മാപെറയ്ക്ക് സമീപം അപകടത്തിൽപ്പെടുമ്പോൾ ബോട്ടിൽ നൂറോളം ആളുകളും ചരക്കുകളും ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം

Published

Sep 25, 2026 9:44 pm |

Last Updated

Sep 25, 2026 9:44 pm

തങ്കനിക്ക | ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയിലെ (ഡിആർസി) (DRC Lake Tanganyika) തങ്കനിക്ക തടാകത്തിൽ ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് 41 പേർ മരിക്കുകയും 49 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ള യാത്രക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജിതമായി നടക്കുകയാണെന്ന് ഡിആർസിയിലെ തങ്കനിക്ക പ്രവിശ്യാ ഗതാഗത മന്ത്രി നോറിസ് മുലോംഗോയി അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ്സ് (എപി) വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പറഞ്ഞു.

കോംഗോ ഗ്രാമമായ മാപെറയ്ക്ക് സമീപം അപകടത്തിൽപ്പെടുമ്പോൾ ബോട്ടിൽ നൂറോളം ആളുകളും ചരക്കുകളും ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം (Accident News). വ്യാഴാഴ്ച ടാൻസാനിയയിലെ കിഗോമ തുറമുഖത്തുനിന്ന് ഡിആർസിയിലെ കലേമി നഗരത്തിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ബോട്ടാണ് മുങ്ങിയത്. ബോട്ട് മറിയാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും, സമീപ വർഷങ്ങളിലായി ഡിആർസിയിൽ ഉണ്ടായ ബോട്ട് അപകടങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എപി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ആവശ്യമായ ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾ ഇല്ലാതെ പരിധിയിലധികം ആളുകളെ കയറ്റുന്നതാണ് പലപ്പോഴും അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്നത് (Safety Guidelines). ഒരു മാസത്തിനിടെ കിഗോമ-കലേമി റൂട്ടിൽ കോംഗോ ബോട്ട് തകരുന്നത് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ്.

Content Highlights: A boat capsized in Lake Tanganyika, DRC. At least 41 people died in the tragic accident. Search operations are ongoing.

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