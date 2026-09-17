Kerala
മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പില് വീണ്ടും മാനദണ്ഡങ്ങള് ലംഘിച്ച് സ്ഥലംമാറ്റം; 24 അസിസന്റ് മോട്ടോര് വെഹിക്കിള് ഇന്സ്പെക്ടര്മാരെ മാറ്റി
ഒഴിവില്ലാത്ത റാന്നി സബ് ആര്ടിഒയിലേക്കും രണ്ടുപേരെ മാറ്റി.
കോഴിക്കോട്| മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പില് വീണ്ടും മാനദണ്ഡങ്ങള് ലംഘിച്ച് സ്ഥലം മാറ്റം. 24 അസിസന്റ് മോട്ടോര് വെഹിക്കിള് ഇന്സ്പെക്ടര്മാരെ സീനിയോറിറ്റി മറികടന്ന് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗത്തില് നിന്ന് ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാറ്റി. ഒഴിവില്ലാത്ത റാന്നി സബ് ആര്ടിഒയിലേക്കും രണ്ടുപേരെ മാറ്റി.
എന്ഫോഴ്സ്മെന്റില് നിന്നും ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള സര്ക്കാര് ഉത്തരവിലെ മാനദണ്ഡങ്ങള് ലംഘിച്ചാണ് സ്ഥലം മാറ്റം. 2018 ബാച്ചിലെ ഏകദേശം 75ഓളം വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പരിഗണിക്കാതെയാണ് 2025 ബാച്ചിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റിയത്. വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പ് പോലുമില്ലാതെയാണ് സ്ഥലംമാറ്റമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കമ്മീഷണര് ഓഫീസിലെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് വിഭാഗമാണ് ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത്.
Content Highlights:
The Kerala Motor Vehicles Department faces controversy following allegations of norm violations in transferring 24 Assistant Motor Vehicle Inspectors. Junior officers from the 2025 batch were posted to office duties while overlooking around 75 senior officers from the 2018 batch. The establishment wing of the Transport Commissioner office issued the order allegedly without the Transport Minister’s prior knowledge.