Connect with us

Kerala

പാര്‍ട്ടി എതിര്‍ത്തു; ഡിവൈ എസ് പി യെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇടപെട്ടു മരവിപ്പിച്ചു

ചേവായൂര്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എമ്മിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചെന്ന ആരോപണം നേരിടുന്ന കോഴിക്കോട് ഡിവൈ എസ് പി ഉമേഷിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് തടയിട്ടത്.

Published

Sep 28, 2026 8:41 am |

Last Updated

Sep 28, 2026 8:41 am

കോഴിക്കോട് | ജില്ലയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം എതിര്‍ത്തതോടെ സസ്‌പെന്‍ഷനിലുള്ള ഡിവൈ എസ് പി യെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇടപെട്ടു മരവിപ്പിച്ചു. ചേവായൂര്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എമ്മിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചെന്നും യു ഡി എഫ് വോട്ടര്‍മാരെ മര്‍ദിച്ചെന്നും ആരോപണം നേരിടുന്ന കോഴിക്കോട് ഡിവൈ എസ് പി ഉമേഷിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയമായി തടയിട്ടത്.

ചേവായൂര്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എമ്മിന് അനുകൂലമായ നിലപാടെടുക്കുകയും യുഡിഎഫ് വോട്ടര്‍മാരെ മര്‍ദിക്കുകയും ചെയ്‌തെന്ന്ആ രോപിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ ജില്ലയിലെ കെ പി സി സി, ഡി സി സി നേതാക്കള്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കെതിരെയും പോലീസിനെതിരെയും പരസ്യമായി എതിര്‍പ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഡി സിസി നേതൃത്വം ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുള്ള ശക്തമായ അമര്‍ഷം അറിയിക്കകുയും ചെയ്തിരുന്നു. സേനയിലെ ആഭ്യന്തര നടപടികളില്‍ ഭരണകക്ഷി നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നത് പോലീസിലും പുറത്തും ചര്‍ച്ചയായിട്ടുണ്ട്.

2014ല്‍ വടക്കാഞ്ചേരിയില്‍ എസ് ഐ ആയിരിക്കെ അനാശാസ്യ കേസില്‍ ഒരു സ്ത്രീയെ കേസില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നല്‍കി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന ആരോപണത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ഡി വൈ എസ് പിയെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നത്.

Content Highlights:
Congress has blocked the decision to reinstate Kozhikode DySP Umesh who faced allegations of supporting CPM during Chevayur Service Cooperative Bank election. The officer faced suspension following opposition protests regarding partiality. Congress intervention has halted his immediate return.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പാര്‍ട്ടി എതിര്‍ത്തു; ഡിവൈ എസ് പി യെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇടപെട്ടു മരവിപ്പിച്ചു

National

ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം; കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട സമരത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം

Kerala

ജനവികാരത്തിന്റെ അളവുകോല്‍; യു ഡി എഫ് അധികാരത്തില്‍ എത്തിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്

National

ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി; മുംബൈ ശിവാജി പാര്‍ക്ക് മൈതാനത്ത് നടത്താനിരുന്ന കോക്രോച്ച് ജനത പാര്‍ട്ടി പ്രതിഷേധത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചു

From the print

എയ്ഡഡ് സ്‌കൂൾ നിയമനങ്ങൾക്ക് പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധം

International

നേപ്പാളിലെ ഹിംലങ് ഹിമാല്‍ കൊടുമുടിയില്‍ മഞ്ഞ്മലയിടിഞ്ഞ് 2 മരണം 10 പേരെ കാണാതായി

Ongoing News

കാര്യവട്ടത്ത് വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനെ തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ; കോഹ്ലിയുടെയും ഗില്ലിന്റെയും സെഞ്ച്വറി മികവില്‍ ഇന്ത്യക്ക് 8 വിക്കറ്റ് ജയം