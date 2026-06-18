Connect with us

National

ഹിമാചല്‍ പ്രദേശില്‍ കാര്‍ കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം: ഏഴ് മരണം

കുട്ടികളുടെ തായ്കോണ്ടാ മത്സരത്തിന് ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയവരാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

Published

Jun 18, 2026 2:14 pm |

Last Updated

Jun 18, 2026 2:14 pm

ഷിംല|ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ ചാംമ്പയില്‍ കാര്‍ കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം. അപകടത്തില്‍ ഏഴു പേര്‍ മരിച്ചു. മരിച്ചവരില്‍ രണ്ടുപേര്‍ കുട്ടികളാണ്. കര്‍ണാടക, ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്വദേശികളാണ് മരിച്ചത്.

കുട്ടികളുടെ തായ്കോണ്ടാ മത്സരത്തിന് ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയവരാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട സംഘം ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ പോകവെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

യാത്രയില്‍ വാഹനം നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് കൊക്കയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആരുടെയും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

Content Highlights:
Seven people including two children were killed when their car plunged into a deep gorge in Chamba, Himachal Pradesh. The victims hailed from Karnataka and Chhattisgarh and had initially traveled to Delhi for a Taekwondo competition. The vehicle lost control during their sightseeing trip.

 

Related Topics:

Latest

Kerala

ഗവിയിലെ യുവതുയുടെ മരണം കൊലപാതകം; പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു

Kerala

കേസ് രേഖകള്‍ തിരുത്തിയെന്ന് മൊഴി; എഡിജിപി എം ആര്‍ അജിത്കുമാറിന്റെ ഓഫീസില്‍ എസ് ഐ ടി പരിശോധന

National

മണല്‍ ഖനനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്‍ക്കം; ബിജെപി നേതാവ് ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ വാഹനത്തിനുള്ളിലിട്ട് തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി

Kerala

വടക്കാഞ്ചേരിയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ ബസില്‍ കയറ്റാത്ത സംഭവം; കണ്ടക്ടറുടെ ലൈസന്‍സ് സസ്പെന്‍സ് ചെയ്തു

National

മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ പുതിയ ഡാം നിര്‍മാണം അനുവദിക്കില്ല; തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാര്‍

National

ഹിമാചല്‍ പ്രദേശില്‍ കാര്‍ കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം: ഏഴ് മരണം

Kerala

ഗവിയില്‍ യുവതിയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി; കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം, ഒരാള്‍ പിടിയില്‍