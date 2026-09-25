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മണിപ്പൂരിലെ സംഘര്ഷാവസ്ഥ; 'പ്രശ്നബാധിത മേഖല' പദവി ആറ് മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി
സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ക്രമസമാധാന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിനാണ് ഈ നീക്കം
ഇംഫാല് | മണിപ്പൂരില് ക്രമസമാധാന നില തുടര്ച്ചയായി വഷളാകുന്ന സാഹചര്യത്തില് പ്രശ്നബാധിത മേഖല പദവി ആറ് മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഉത്തരവിട്ടു. പ്രത്യേക സൈനിക അധികാര നിയമമായ അഫ്സ്പ പ്രകാരമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള് സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2023 ഏപ്രിലില് മണിപ്പൂരില് അക്രമങ്ങള് ആദ്യമായി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്ന്നാണ് സായുധ സേനാ പ്രത്യേക അധികാര നിയമപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യമായി പ്രക്ഷോഭബാധിത പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിനുശേഷം സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി ഈ പദവി ആവര്ത്തിച്ച് നീട്ടുകയായിരുന്നു.
മണിപ്പൂര്, നാഗാലാന്ഡ്, അരുണാചല് പ്രദേശ് എന്നീ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ക്രമസമാധാന നില സംബന്ധിച്ച തുടര് അവലോകനത്തിന്’ ശേഷമാണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് പി ടി ഐ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. ഇതനുസരിച്ച് ‘അശാന്ത മേഖല’ എന്ന പദവി 2026 ഒക്ടോബര് 1 മുതല് ആറു മാസത്തേക്ക് കൂടി പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടാകും.
എങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ 13 പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധികള് ഒഴികെയുള്ള മുഴുവന് പ്രദേശങ്ങളും ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പരിധിയില് വരുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
Content Highlights:
The Central Government extended the AFSPA disturbed area status in Manipur for six more months starting October 1, 2026, due to security concerns. First declared in April 2023 following ethnic violence, the status covers the entire state except areas under 13 police stations.