Kerala
കൊല്ലത്ത് കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം
കരവാളൂര് ഉണ്ണിക്കുന്ന് സ്വദേശി സംഗീത് ആണ് മരിച്ചത്.
കൊല്ലം| കൊല്ലം അഞ്ചല് കൊച്ചുകുരുവിക്കോണത്ത് കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. അപകടത്തില് ബൈക്ക് യാത്രികന് മരിച്ചു. കരവാളൂര് ഉണ്ണിക്കുന്ന് സ്വദേശി സംഗീത് ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി ഒമ്പത് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. അഞ്ചല് -പുനലൂര് റോഡില് വെച്ച് ഇരുവാഹനങ്ങളും തമ്മില് കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.
സംഗീതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉണ്ണിക്കുന്ന് സ്വദേശി സരോഷ് കുമാര് ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ ചികിത്സയില് തുടരുകയാണ്. സംഗീത് ഓടിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് എതിര്ദിശയില് നിന്ന് വന്ന കാറുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ഡല്ഹിയില് സ്വാമി ചൈതന്യാനന്ദക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി; ഒളിവില്
Kerala
എന് എം വിജയന്റെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത തീര്ത്ത് കെപിസിസി; ബേങ്കിലെ കുടിശ്ശികയായ 58 ലക്ഷത്തോളം രൂപ അടച്ചു
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളില് വാഹനാപകടം; യാത്രക്കാര്ക്ക് പരുക്ക്
Kerala
കൊല്ലത്ത് കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം
National
കനത്ത മഴയില് കൊല്ക്കത്ത നഗരം വെള്ളത്തിനടിയില്; അപകടങ്ങളില് 10 പേര് മരിച്ചു
Kerala
കാസര്കോട് ഓട്ടോയ്ക്കു പിന്നില് കാറിടിച്ച് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് പരുക്കേറ്റ സംഭവത്തെ തുടര്ന്ന് ആസിഡ് കഴിച്ച ഓട്ടോ ഡ്രൈവര് മരിച്ചു
Kerala