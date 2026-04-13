യുപിയില്‍ ബസും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ആറുപേര്‍ മരിച്ചു

നിരവധി ആളുകള്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

Published

Apr 13, 2026 11:48 am |

Last Updated

Apr 13, 2026 11:48 am

ഹാപൂര്‍| യുപിയി ഹാപൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ബസും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. അപകടത്തില്‍ ആറുപേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഹാപൂരിലെ ധൗലാന-ഗുലാവതി റോഡിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. നിരവധി ആളുകള്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

വിവാഹച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുകയായിരുന്ന സംഘമാണ് ബസിലുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഹാപൂര്‍ എസ്പി ഗ്യാനഞ്ജയ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. ട്രക്ക് സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്തുവെന്നും നിയമനടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും എസ്പി അറിയിച്ചു. ബസില്‍ ആകെ 12 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവരില്‍ ഒരാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും എസ്പി ഗ്യാനഞ്ജയ് സിംഗ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

 

 

Kerala

സെല്‍ഫി എടുക്കുന്നതിനിടെ വര്‍ക്കല ക്ലിഫില്‍ നിന്ന് വീണ തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി മരിച്ചു

Kerala

ബിഡിഎസ് വിദ്യാര്‍ഥി നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണം; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷന്‍

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ സ്‌കൂട്ടറും ബൈക്കും കുട്ടിയിട്ടിച്ച് അപകടം; വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

ഇടുക്കി ഉടുമ്പന്നൂരില്‍ മദ്യലഹരിയില്‍ പിതാവിന്റെ ക്രൂരത;15കാരനെ മര്‍ദിച്ച പിതാവ് പിടിയില്‍

Kerala

ഭീഷണിയുടെ സ്വരം സഭയോട് വിലപ്പോകില്ല;പി സി ജോർജിനും മകനുമെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പാലാ ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട്

fact check

കേരളത്തിൽ 54 ഡിഗ്രി ചൂട്? മൊബൈൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമോ? സത്യാവസ്ഥ അറിയാം