Kerala
ബിനീഷ് കോടിയേരിക്ക് വീണ്ടും സിപിഐഎം അംഗത്വം പുതുക്കി നല്കി
പ്രാദേശിക വിഷയത്തെ മുന്നിര്ത്തിയാണ് ബിനീഷിന്റെ അംഗത്വം പുനഃസ്ഥാപിക്കാത്തത് എന്നായിരുന്നു സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന് പ്രതികരിച്ചത്
തിരുവനന്തപുരം| ബിനീഷ് കോടിയേരിക്ക് സിപിഐഎം അംഗത്വം വീണ്ടും പുതുക്കി നല്കി. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ബ്രാഞ്ചിലാണ് അംഗത്വം നല്കിയത്. ലഹരിക്കേസില് ഉള്പ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തില് 2021ല് അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടര്ന്ന് പുതുക്കി നല്കാന് നേതൃത്വത്തെ സമീച്ചെങ്കിലും നല്കിയിരുന്നില്ല. എന്നാല് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അംഗത്വം പുതുക്കി നല്കാന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നിര്ദേശം നല്കുകയായിരുന്നു.
എസ്എഫ്ഐ അംഗമായിരിക്കെയാണ് ബിനീഷിന് പാര്ട്ടി അംഗത്വം ലഭിച്ചത്. 2023 മുതല് പാര്ട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനുള്ള ശ്രമം ബിനീഷ് നടത്തി വരികയായിരുന്നു. അംഗത്വം പുനഃസ്ഥാപിക്കാന് നാല് തവണ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
പ്രാദേശിക വിഷയത്തെ മുന്നിര്ത്തിയാണ് ബിനീഷിന്റെ അംഗത്വം പുനഃസ്ഥാപിക്കാത്തതെന്നായിരുന്നു സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന് പ്രതികരിച്ചത്. ഇതില് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇടപെടുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയും നല്കിയിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേര്ന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തില് ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിമര്ശനവും ഉയര്ന്നിരുന്നു. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില് ഉള്പ്പടെ പാര്ട്ടിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ബിനീഷിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാര്ട്ടി മാറ്റി നിര്ത്തുന്നതെന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു യോഗത്തില് ഉയര്ന്നത്.
ബിനീഷിന് അംഗത്വം പുതുക്കി നൽകാൻ പിണറായി വിജയൻ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന് നിർദേശം നൽകുകയായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ബിനീഷിന് അംഗത്വം നൽകിയത്. സിഎംആർഎൽ- എക്സാലോജിക് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന ഇഡി റെയ്ഡിനെതിരായ സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രതിഷേധത്തിൽ ബിനീഷ് കോടിയേരിയും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
Content Highlights:
The CPIM has renewed the party membership of Bineesh Kodiyeri through a branch under the Thiruvananthapuram district committee. His membership was previously lost in 2021 following his involvement in a drug-related case. The decision to reinstate him came after strict directives from the state leadership, including Chief Minister Pinarayi Vijayan. Bineesh had been trying to regain his party membership since 2023 and recently participated in party protests against central agency investigations.