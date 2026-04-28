Connect with us

Kerala

ലോറിക്കടിയില്‍പെട്ട് ബൈക്ക് യാത്രികന്‍ മരിച്ചു

ഇന്ന് രാവിലെ 9.30 ഓടെ പനങ്ങാട് കുഫോസിനടുത്താണ് അപകടം.

Published

Apr 28, 2026 12:35 pm |

Last Updated

Apr 28, 2026 12:35 pm

പനങ്ങാട് (കൊച്ചി)|  ലോറിക്കടിയില്‍പെട്ട് ബൈക്ക് യാത്രികന്‍ മരിച്ചു. തേവര സ്വദേശി സ്റ്റെഫിന്‍ സ്റ്റീഫന്‍ (32) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ 9.30 ഓടെ പനങ്ങാട് കുഫോസിനടുത്താണ് അപകടം. മലയാള മനോരമ അക്കൗണ്ട്‌സില്‍ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു സ്റ്റെഫിന്‍.  ബൈക്ക് ലോറിയിലിടിച്ച് വാഹനത്തിനടിയില്‍പ്പെടുകയായിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Ongoing News

കോ​ത​മം​ഗ​ലം താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ന​ഴ്സിം​ഗ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റി​ന് മ​ർ​ദ​നം

Kerala

കനത്ത ചൂട് സഹിക്കാനാവാതെ പെരിയാര്‍ വാലി കനാലില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങി; രണ്ട് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു

Kerala

പോലീസ് പരേഡ് പരിശീലനത്തിനിടെ ചേര: ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ചിതറിയോടി

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് മില്‍മ പാല്‍ വില വര്‍ധിക്കും; അനുമതി നല്‍കി സര്‍ക്കാര്‍

Kerala

എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷാ ഫലം മെയ് 15ന്: പ്ലസ് ടു 22ന് - മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി

National

ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍ പ്രഭാതസവാരിക്കിറങ്ങിയ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനെ അജ്ഞാതസംഘം കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി

Kerala

നെടുങ്കണ്ടം ഇരട്ടക്കൊലപാതകം; പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സജി പോലീസിന്റെ പിടിയില്‍