Kerala
ഭരണം പിടിക്കാന് സിപിഐഎം 50ലക്ഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്ന് ലീഗ് സ്വതന്ത്രന്റെ ശബ്ദരേഖ; വിജിലന്സ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
തൃശ്ശൂര്| വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കൂറുമാറി എല്ഡിഎഫിന് വോട്ട് ചെയ്ത മുസ്ലിം ലീഗ് സ്വതന്ത്രന് 50 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഫോണ് സംഭാഷണം പുറത്ത്. വടക്കാഞ്ചാരി ബ്ലോക്ക് തളി ഡിവിഷനില് നിന്ന് വിജയിച്ച ഇ യു ജാഫര്, കോണ്ഗ്രസ് വരവൂര് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായ എ എ മുസ്തഫയോട് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദരേഖയാണ് പുറത്തുവന്നത്. പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിന്റെ തലേദിവസമായിരുന്നു സംഭാഷണമുണ്ടായത്.
രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് സിപിഐഎം നല്കുന്നത്. ഒന്നുകില് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആകാം. അല്ലെങ്കില് 50 ലക്ഷം രൂപ സ്വീകരിച്ച് സിപിഐഎമ്മിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിക്ക് വോട്ട് നല്കാമെന്നതായിരുന്നു സിപിഐഎം നല്കിയ ഓഫര്. ഇതിന് പിന്നാലെ 50 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് ലീഗ് പ്രവര്ത്തകന് പാര്ട്ടിയെ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തില് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് അനില് അക്കര നല്കിയ പരാതിയില് വിജിലന്സ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം തുടങ്ങി..
ആകെയുള്ള 14 ഡിവിഷനില് എല്ഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനും ഏഴ് വീതമാണ് സീറ്റുകള് ലഭിച്ചിരുന്നത്. തുടര്ന്ന്, പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില് എല്ഡിഎഫ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്ഥി കെവി നഫീസ എല്ഡിഎഫില് നിന്നുള്ള ഏഴും, യുഡിഎഫില് നിന്നുള്ള ഒരു വോട്ടും ചേര്ത്ത് എട്ട് വോട്ടുകള് നേടിയാണ് വിജയിച്ചത്. അബദ്ധത്തില് വോട്ടു മാറി ചെയ്തതാണെന്നായിരുന്നു ഇയു ജാഫറിന്റെ വിശദീകരണം.