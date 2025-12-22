Connect with us

Kerala

പെരിന്തല്‍മണ്ണയില്‍ മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം; അഞ്ച് സിപിഐഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍

നേരത്തെ പ്രദേശത്തെ സിപിഐഎം ഓഫീസിന് നേരെ കല്ലേറ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രകടനം നടത്തിയവരാണ് ലീഗ് ഓഫീസിന് കല്ലെറിഞ്ഞതെന്നാണ് ആരോപണം.

Published

Dec 22, 2025 9:12 am |

Last Updated

Dec 22, 2025 9:12 am

മലപ്പുറം| പെരിന്തല്‍മണ്ണയില്‍ മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസിന് നേരെയുണ്ടായ കല്ലേറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് സിപിഐഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് പെരിന്തല്‍മണ്ണ ലീഗ് ഓഫീസിനുനേരെ കല്ലേറുണ്ടായത്. ഇതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ന് പെരിന്തല്‍മണ്ണയില്‍ മുസ്ലിംലീഗ് ഹര്‍ത്താല്‍ ആണ്.

ഓഫീസ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നില്‍ സിപിഐഎം പ്രവര്‍ത്തകരാണെന്ന് ലീഗ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. നജീബ് കാന്തപുരം എംഎല്‍എയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പെരിന്തല്‍മണ്ണയില്‍ റോഡ് ഉപരോധിച്ച് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ പ്രദേശത്തെ സിപിഐഎം ഓഫീസിന് നേരെ കല്ലേറ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രകടനം നടത്തിയവരാണ് ലീഗ് ഓഫീസിന് കല്ലെറിഞ്ഞതെന്നാണ് ആരോപണം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലപ്പുറം ഒഴൂര്‍ അയ്യായയില്‍ മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസ് തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഒഴൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 15ലെ അയ്യായ ജുമാമസ്ജിദിന് സമീപത്തെ ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ സ്മാരക മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസാണ് കത്തിനശിച്ചത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

കർഷകർക്ക് തുണയായി അബൂദബിയുടെ എ ഐ ശൃംഖല

Kerala

പെരിന്തല്‍മണ്ണയില്‍ യുഡിഎഫ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹര്‍ത്താല്‍ പിന്‍വലിച്ചു

Kerala

എറണാകുളം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ആദ്യത്തെ ഹൃദയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ; ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് നേപ്പാള്‍ സ്വദേശിനിയ്ക്ക്

Kerala

ലഹരിക്കേസ്: പോലീസിന് തിരിച്ചടി; നടന്‍ ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പരിശോധനയില്‍ തെളിയിക്കാനായില്ല

Kerala

പെരിന്തല്‍മണ്ണയില്‍ മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം; അഞ്ച് സിപിഐഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസ്: വിശാലമായ ഗൂഢാലോചന; പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയെയും ഗോവര്‍ധനെയും കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങാന്‍ എസ്‌ഐടി

Ongoing News

ലോകബാങ്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഡക്സ് 2024; അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ സൗദി അറേബ്യ ഒന്നാമത്