ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിൽ 2026 തുടങ്ങി; മികച്ച ഓഫറിൽ 30,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ

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ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിൽ 2026 തുടങ്ങി; മികച്ച ഓഫറിൽ 30,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ
പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളായ വൺപ്ലസ്, സാംസങ്, ആപ്പിൾ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ പ്രീമിയം ഫോണുകളും ബജറ്റ് ഫോണുകളും വൻ വിലക്കുറവിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ ഈ ഓഫറർ ഡീലിൽ സാധിക്കും.
ന്യൂഡൽഹി | പ്രമുഖ ഇ കൊമേഴ്സ് ഭീമന്മാരായ ആമസോണിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഡിജിറ്റൽ വിപണന മേളയായ ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിൽ (Amazon Prime Day Sale 2026) ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങി. ജൂലൈ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഈ വമ്പിച്ച ഓഫർ വിപണി. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾക്കും അനുബന്ധ ആക്സസറികൾക്കും 80 ശതമാനം വരെ വിലക്കിഴിവാണ് ഈ മേളയിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുക.
പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളായ വൺപ്ലസ്, സാംസങ്, ആപ്പിൾ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ പ്രീമിയം ഫോണുകളും ബജറ്റ് ഫോണുകളും വൻ വിലക്കുറവിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ ഈ ഓഫറർ ഡീലിൽ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ 30,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലവരുന്ന ഒരു മികച്ച ഫോണാണ് തിരയുന്നതെങ്കിൽ അതിനായി വിപുലമായ നിരയാണ് ഈ സെയിലിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. മികച്ച റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ, ദീർഘകാലം നിൽക്കുന്ന ബാറ്ററി ലൈഫ്, ക്വാൽകോം, മീഡിയടെക് കമ്പനികളുടെ മികച്ച പ്രൊസസ്സറുകൾ എന്നിവയടങ്ങിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ലഭ്യമാകുക. എസ് ബി ഐ (SBI), ആക്സിസ് ബാങ്ക് (Axis Bank) എന്നിവയുടെ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പർച്ചേസ് നടത്തുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക അധിക ഡിസ്കൗണ്ടുകളും ലഭ്യമാണ്.
ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിൽ വഴി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകൾ, നോ കോസ്റ്റ് ഇ എം ഐ ഓപ്ഷനുകൾ, ആമസോൺ പേ അധിഷ്ഠിത ഡീലുകൾ എന്നിവയും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കൂപ്പൺ വഴിയുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടുകളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി 15 5ജി, സാംസങ് ഗാലക്സി എ17 5ജി എന്നീ ഹാൻഡ്സെറ്റുകൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിലക്കുറവാണ് കമ്പനികൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6എസ് ജെൻ 3 ചിപ്സെറ്റും 7000 എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയുമുള്ള റെഡ്മി 15 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വിലയായ 36,999 രൂപയിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ് 24,498 രൂപയ്ക്കോ അതിൽ താഴെയോ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. 8 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള സാംസങ് ഗാലക്സി എ17 5ജി ഫോൺ 29,999 രൂപ എന്ന യഥാർത്ഥ വിലയിൽ നിന്നും മാറി 24,499 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും.
30,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ലഭ്യമാകുന്ന പ്രധാന സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഡീലുകൾ:
- റെഡ്മി 15 5ജി (8 ജിബി റാം, 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ്) – ഓഫർ വില: 24,498 രൂപ (ലോഞ്ച് വില: 36,999 രൂപ)
- സാംസങ് ഗാലക്സി എ17 5ജി (8 ജിബി റാം, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്) – ഓഫർ വില: 24,499 രൂപ (ലോഞ്ച് വില: 29,999 രൂപ)
- ഐക്യു ഇസഡ് 11എക്സ് 5ജി (6 ജിബി റാം, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്) – ഓഫർ വില: 22,999 രൂപ (ലോഞ്ച് വില: 28,899 രൂപ)
- റിയൽമി നാർസോ 100 ലൈറ്റ് 5ജി (4 ജിബി റാം, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്) – ഓഫർ വില: 16,249 രൂപ (ലോഞ്ച് വില: 27,999 രൂപ)
- ടെക്നോ പോപ്പ് എക്സ് 5ജി (4 ജിബി റാം, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്) – ഓഫർ വില: 16,999 രൂപ (ലോഞ്ച് വില: 27,999 രൂപ)
കൂടാതെ വൺപ്ലസ് നോർഡ് സി ഇ 6 (8 ജിബി റാം, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്) മോഡൽ 40,999 രൂപ എന്ന ലോഞ്ച് വിലയിൽ നിന്നും ഡിസ്കൗണ്ടോടെ 33,999 രൂപയ്ക്കും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകും. സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുള്ള ഫോണുകൾ കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ നോക്കുന്നവർക്കും ഈ പ്രൈം ഡേ സെയിൽ മികച്ചൊരു അവസരമാണ് നൽകുന്നത്.
Content Highlights:
The Amazon Prime Day Sale 2026 begins today on July 4 in India offering massive discounts on various electronics. Buyers looking for smartphones under Rs 30,000 can find premium choices from brands like Samsung, Redmi, and OnePlus. Additional financial bank discounts are also available for SBI and Axis Bank card users during this shopping festival.