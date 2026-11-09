Connect with us

Kerala

റിസോര്‍ട്ടില്‍ ഹാലോവീന്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത വിദ്യാര്‍ഥിനിയ്ക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം

പാര്‍ട്ടി സംഘടിപ്പിച്ച കടവന്ത്ര സ്വദേശി അലക്‌സ് എന്നയാളെ പോക്‌സോ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

Published

Nov 09, 2026 11:36 am |

Last Updated

Nov 09, 2026 11:36 am

എറണാകുളം | ആലുവയിലെ റിസോര്‍ട്ടില്‍ ഹാലോവീന്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത വിദ്യാര്‍ഥിനിയ്ക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം. പാര്‍ട്ടി സംഘടിപ്പിച്ച കടവന്ത്ര സ്വദേശി അലക്‌സ് എന്നയാളെ പോക്‌സോ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബം നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി.

പാര്‍ട്ടിയില്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത കൂടുതല്‍ പേര്‍ പങ്കെടുത്തെന്നാണ് വിവരം.ഹാലോവീന്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ മദ്യം വിളമ്പിയിരുന്നതായി വ്യക്തമായി. മറ്റു ലഹരികള്‍ ഉപയോഗിച്ചോ എന്നതില്‍ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും. പാര്‍ട്ടിയെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതിഥികളായി പ്രമുഖരുടെ മക്കള്‍ പങ്കെടുത്തതായി സൂചനയുണ്ട്.

Content Highlights: A man named Alex was arrested under the POCSO Act following a sexual assault on a minor girl during a Halloween party at an Aluva resort. Police confirmed liquor was served at the event and are investigating potential drug use. Several minors and high-profile individuals reportedly attended.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സഭ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചയാളെ റവന്യൂമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയാക്കി; പരസ്യമായി നന്ദി പറഞ്ഞ് ആര്‍ച്ച് ബിഷപ്പ് മാര്‍ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി

National

ദീപാവലി രാത്രിയില്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നടന്നത് ഒമ്പതു കൊലപാതകം; പോലീസുകാരനെ നടുറോഡില്‍ തല്ലിക്കൊന്നു

National

'ദിമാഗി നക്‌സല്‍' പ്രയോഗവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വീണ്ടും

Business

TODAY'S GOLD RATE|സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവില ഉയര്‍ന്നു; പവന് കൂടിയത്  760 രൂപ 

Kerala

റിസോര്‍ട്ടില്‍ ഹാലോവീന്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത വിദ്യാര്‍ഥിനിയ്ക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം

Kerala

20 കാരന്റെ മൃതദേഹം പെണ്‍സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിനു സമീപം പൊട്ടക്കിണറ്റില്‍; ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഫലം കാത്ത് പോലീസ്

National

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളെ; ഇന്ത്യന്‍ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുനിന്നു പി ടി ഉഷയെ പുറന്തള്ളാന്‍ സംഘടിത നീക്കം