Kerala
എക്കാലത്തെയും ഉയര്ന്ന വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം; സംസ്ഥാനത്ത് 15 മിനിറ്റ് അപ്രഖ്യാപിത ലോഡ് ഷെഡ്ഡിങ്
രാത്രികാലങ്ങളില് 15 മിനിറ്റ് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിങ് ഏര്പ്പെടുത്താന് വൈദ്യുതി ബോര്ഡ് വാക്കാല് നിര്ദേശം നല്കി.
കൊല്ലം| വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം എക്കാലത്തെയും ഉയര്ന്ന നിരക്കായ 117 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റിന് മുകളിലേക്ക് എത്തിയതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് അപ്രഖ്യാപിത ലോഡ് ഷെഡ്ഡിങ് ആരംഭിച്ചു. രാത്രികാലങ്ങളില് 15 മിനിറ്റ് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിങ് ഏര്പ്പെടുത്താന് വൈദ്യുതി ബോര്ഡ് വാക്കാല് നിര്ദേശം നല്കി. മലബാര് മേഖലയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളില് ഒരാഴ്ച മുന്പു തന്നെ ലോഡ് ഷെഡ്ഡിങ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ തിരുവിതാംകൂര്, കൊച്ചി മേഖലകളിലും 10-15 മിനിറ്റ് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിങ് തുടങ്ങി.
എന്നാല്, ലോഡ് ഷെഡ്ഡിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി നേരിടാന് ചില നിര്ദേശങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും ഏര്പ്പെടുത്തുകയാണെന്നാണ് എസ്ഇബി അധികൃതര് പറയുന്നത്. ചൂട് വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടര്ന്നാല് 30 മിനിറ്റ് വരെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള് രാത്രിയില് വേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്നാണ് സൂചന.
കനത്ത ചൂടിനെ തുടര്ന്ന് ഇന്ന് 12 ജില്ലകളിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന പാലക്കാട് ജില്ലയില് ഇന്നും നാളെയും താപനില 40 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ ഉയരാം. ഉഷ്ണതരംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യം വിലയിരുത്താന് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ഉന്നതതല യോഗം ചേരും. രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഓണ്ലൈന് ആയാണ് യോഗം.