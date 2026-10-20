UAE
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വീണ്ടും തിളങ്ങി അബൂദബിയുടെ തമ്മ് പ്ലാറ്റ്ഫോം
ഗാർട്നർ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി
അപേക്ഷകൾ നൽകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പിഴകളും തടസ്സങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കുന്നു. സേവനം ആരംഭിച്ച് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ട്രാഫിക് പിഴകൾ അടയ്ക്കാനും മറ്റ് വൈകിയുള്ള ഫീസുകൾ ഒഴിവാക്കാനും സഹായിച്ചതിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 1.7 കോടിയിലധികം ദിർഹം ലാഭിക്കാൻ സാധിച്ചു. 94.8 ശതമാനം ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ സംവിധാനം പ്രതിവർഷം 3.7 കോടിയിലധികം സർക്കാർ കേന്ദ്ര സന്ദർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും പൊതുജനങ്ങളുടെ സമയം ലാഭിക്കാനും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നൂറുകണക്കിന് എൻട്രികളിൽ നിന്നാണ് വിദഗ്ധ സമിതി തമ്മ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. 2025-ൽ യു എൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ വേൾഡ് സമ്മിറ്റ് ഓൺ ദി ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി പുരസ്കാരത്തിൽ ലോകത്തിലെ മികച്ച ഇ-ഗവേണൻസ് പ്രൊജക്റ്റായും ഇത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
Content Highlights: Abu Dhabi’s AI-powered TAMM platform won the best government initiative award across EMEA at the 2026 Gartner Eye on Innovation Awards. Developed by the Department of Government Enablement with over 45 entities, it offers more than 1,200 public services. Serving 4.7 million users, it automates 96 percent of service applications across the emirate.