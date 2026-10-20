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Kerala

കടയ്ക്കാവൂരില്‍ ക്രിമിനല്‍ കേസ് പ്രതിയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി; കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

കടകംപള്ളി ബിജുവാണ് മരിച്ചത്

Published

Oct 20, 2026 11:23 am |

Last Updated

Oct 20, 2026 11:23 am

തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം കടയ്ക്കാവൂരില്‍ ക്രിമിനല്‍ കേസ് പ്രതിയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. കടകംപള്ളി ബിജുവാണ് മരിച്ചത്. കൊലപാതകമാണെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്.

സംഭവത്തില്‍ കടയ്ക്കാവൂര്‍ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. നിരവധി ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ പ്രതിയാണ് മരിച്ച കടകംപള്ളി ബിജു.

Content Highlights:
A history-sheeter named Kadakampally Biju was found dead in Kadakkavoor, Trivandrum. Police suspect foul play and have launched a murder investigation into the incident. The deceased was involved in numerous criminal cases across the region.

 

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