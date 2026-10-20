Kerala
ആലുവയില് ട്രെയിനില് നിന്ന് ചാടിയിറങ്ങുന്നതിനിടെ അപകടം; യുവാവ് മരിച്ചു
പോഞ്ഞാശ്ശേരി സ്വദേശി അല്ത്താഫാണ് മരിച്ചത്
കൊച്ചി| ആലുവയില് ട്രെയിനില് നിന്ന് ചാടിയിറങ്ങാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അപകടത്തില്പ്പെട്ട് യുവാവ് മരിച്ചു. പോഞ്ഞാശ്ശേരി സ്വദേശി അല്ത്താഫാണ് മരിച്ചത്.
ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയാണ് സംഭവം. ചെന്നൈ-തിരുവനന്തപുരം ട്രെയിനില് നിന്നാണ് യുവാവ് ചാടിയിറങ്ങാന് ശ്രമിച്ചത്.
Content Highlights:
A young man died after attempting to jump off a moving train at Aluva early morning. The deceased has been identified as Althaf, a native of Ponjassery. The tragic incident occurred on the Chennai-Trivandrum train route.
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