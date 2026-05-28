Connect with us

Kerala

പരസ്യ ചിത്രീകരണത്തിന് എത്തിയ യുവാവ് പാറമടയില്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു

പരസ്യ ചിത്രീകരണത്തിനായി ലൊക്കേഷന്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നെത്തിയ നാലംഗ സംഘത്തില്‍പ്പെട്ടയാളാണ് ദിയാന്‍ഷു

Published

May 28, 2026 5:32 pm |

Last Updated

May 28, 2026 5:32 pm

കൊച്ചി |  കൊച്ചിയില്‍ പരസ്യ ചിത്രീകരണത്തിന്റെ ലൊക്കേഷന്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ യുവാവ് പാറമടയില്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു. ഡല്‍ഹി അംബേദ്കര്‍ നഗര്‍ സ്വദേശിയായ ദിയാന്‍ഷു ജോഷി (26) ആണ് മരിച്ചത്. പെരുമ്പാവൂര്‍ മുടക്കുഴ പെട്ടമലയിലെ പാറമടയില്‍ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടോടെയായിരുന്നു അപകടം.

പരസ്യ ചിത്രീകരണത്തിനായി ലൊക്കേഷന്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നെത്തിയ നാലംഗ സംഘത്തില്‍പ്പെട്ടയാളാണ് ദിയാന്‍ഷു. ലൊക്കേഷന്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ ദിയാന്‍ഷു പാറമടയിലെ വെള്ളത്തില്‍ നീന്താന്‍ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ നീന്തുന്നതിനിടെ ഇയാള്‍ വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിത്താഴുകയായിരുന്നു എന്ന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവര്‍ പറഞ്ഞു.ഫയര്‍ ഫോഴ്‌സ് എത്തിയാണ് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത്.

 

 

Related Topics:

Latest

Saudi Arabia

കേളി കുടുംബ സുരക്ഷാ ഫണ്ട് കൈമാറി

Kerala

പരസ്യ ചിത്രീകരണത്തിന് എത്തിയ യുവാവ് പാറമടയില്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു

National

സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷാ മൂല്യനിര്‍ണയ വിവാദം; വീഴ്ചകളിലെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

Kerala

നാല് സൈനികര്‍ കരമനയാറ്റില്‍ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ടു; ഒരാളെ കാണാതായി

National

സിദ്ധരാമയ്യ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു; രാജിക്കത്ത് ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് കൈമാറി

National

നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ബിജെപിക്ക് പുതിയ അധ്യക്ഷന്‍മാര്‍; ഡല്‍ഹിയില്‍ ഹര്‍ഷ് മല്‍ഹോത്ര

Kerala

വീണാ ജോര്‍ജും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച കാര്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടു