ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്; ഐ പി ബിനു പോലീസില്‍ കീഴടങ്ങി

Kerala
ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്; ഐ പി ബിനു പോലീസില് കീഴടങ്ങി
അഞ്ച് പ്രതികളെ വഞ്ചിയൂര് കോടതി പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാന്ഡ് ചെയ്തു
തിരുവനന്തപുരം | എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തില് സിപിഎം മുന് കൗണ്സിലര് ഐ പി ബിനു പോലീസില് കീഴടങ്ങി. സിപിഎം പാളയം ലോക്കല് കമ്മറ്റി അംഗം കൂടിയാണ് ബിനു. ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നേരെ ബിനു ചീമുട്ടയെറിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
അതേ സമയം കേസില് അഞ്ച് പ്രതികളെ വഞ്ചിയൂര് കോടതി പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാന്ഡ് ചെയ്തു. വധശ്രമം ഉള്പ്പെടെയുള്ള അതീവ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകളാണ് ഇവര്ക്കെതിരേ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം എട്ടുപേരെ പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്
വഞ്ചിയൂര് കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിലാണ് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി ജനറല് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചത്. അവധിദിവസമായ ഇന്ന് കോടതിയിലെത്തിയാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് റിമാന്ഡ് നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. ഇവരെ പൂജപ്പുര ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും. പ്രതികള്ക്കെതിരേ വധശ്രമം (ബിഎന്എസ് 309), ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൃത്യനിര്വഹണം തടസപ്പെടുത്തല്, അന്യായമായി സംഘംചേരല് തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.