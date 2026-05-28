Connect with us

Kerala

നാല് സൈനികര്‍ കരമനയാറ്റില്‍ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ടു; ഒരാളെ കാണാതായി

സ്‌കൂബാ ടീം സ്ഥലത്തെത്തി തിരച്ചില്‍ നടത്തുകയാണ്.

Published

May 28, 2026 5:06 pm |

Last Updated

May 28, 2026 5:06 pm

തിരുവനന്തപുരം \  കരമനയാറ്റില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ സൈനികനെ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട് കാണാതായി. പാങ്ങോട് മിലിട്ടറി ക്യാമ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി സുജിത്ത് ആണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.പേയാട് കാവടിക്കടവിലാണ് സംഭവം.

 

മിലിട്ടറി ക്യാമ്പിലെ ബ്രിട്ടോ, അഭിജിത്ത്, ശ്രീയേഷ് എന്നിവരോടൊപ്പമാണ് സുജിത്ത്് കരമനയാറ്റില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയത്. തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ ഒഴുക്കില്‍പ്പെടുകയായിരുന്നു. സുജിത്തിന് നീന്തി കരയിലെത്താന്‍ സാധിച്ചില്ല. സ്‌കൂബാ ടീം സ്ഥലത്തെത്തി തിരച്ചില്‍ നടത്തുകയാണ്.നേരത്തേയും ഇവിടെ നിരവധി പേര്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടതായി നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു

Related Topics:

Latest

Saudi Arabia

കേളി കുടുംബ സുരക്ഷാ ഫണ്ട് കൈമാറി

Kerala

പരസ്യ ചിത്രീകരണത്തിന് എത്തിയ യുവാവ് പാറമടയില്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു

National

സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷാ മൂല്യനിര്‍ണയ വിവാദം; വീഴ്ചകളിലെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

Kerala

നാല് സൈനികര്‍ കരമനയാറ്റില്‍ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ടു; ഒരാളെ കാണാതായി

National

സിദ്ധരാമയ്യ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു; രാജിക്കത്ത് ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് കൈമാറി

National

നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ബിജെപിക്ക് പുതിയ അധ്യക്ഷന്‍മാര്‍; ഡല്‍ഹിയില്‍ ഹര്‍ഷ് മല്‍ഹോത്ര

Kerala

വീണാ ജോര്‍ജും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച കാര്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടു