ഇടതുകൈകൊണ്ട് എഴുതുന്നവര്‍ മിടു മിടുക്കര്‍; ഐ ക്യു ലെവല്‍ 140നു മുകളില്‍

Posted on: August 13, 2021 12:32 pm | Last updated: August 13, 2021 at 12:33 pm