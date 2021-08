പ്രതിസന്ധിക്ക് താത്കാലിക പരിഹാരമായി; സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം പിന്‍വലിച്ചു

Posted on: August 13, 2021 6:57 am | Last updated: August 13, 2021 at 6:57 am