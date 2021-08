അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കാതെ വയ്യ

കൊവിഡ് മഹാമാരി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് മേല്‍ ഏല്‍പ്പിച്ച വലിയ നഷ്ടങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്‌കൂള്‍. കുട്ടികള്‍ കടുത്ത മാനസിക സമ്മര്‍ദത്തിലാണ്. വിഷാദത്തിലാണ്.

Posted on: August 12, 2021 5:00 am | Last updated: August 12, 2021 at 12:13 am