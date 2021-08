എല്ലാ അര്‍ഥത്തിലും ജനകീയമാകണം പോലീസ്

കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ മികച്ച സേവനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം പൊറുക്കാനാകാത്ത നിയമ ലംഘനങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായെന്ന കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി വിസ്മരിക്കരുത്.

