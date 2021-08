ഓൺലെെൻ ക്ലാസിലെ ഒളിഞ്ഞുനോട്ടങ്ങൾ

ഓൺലെെൻ ക്ലാസിലെ ഒളിഞ്ഞുനോട്ടങ്ങൾ

കൊവിഡ് മഹാമാരിയുടെ അനന്തരഫലമായി സ്‌കൂളുകളും കോളജുകളും ഇന്റര്‍നെറ്റിലേക്ക് പറിച്ചുനടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷമായി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ സ്‌കൂളിന്റെ പടിചവിട്ടിയിട്ടില്ല. സൈബര്‍ലോകത്താണ് അവര്‍. ഒരുകാലത്ത് വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ നിന്ന് അകറ്റിനിര്‍ത്തിയിരുന്ന ഗാഡ്ജറ്റുകള്‍ ഇന്ന് അവരുടെ പഠനോപകരണമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പരിധികളില്ലാത്ത ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന് കൂടിയാണ് ഇത് വഴിയൊരുക്കിയത്. ഇന്റര്‍നെറ്റില്ലാത്ത വീട്ടകങ്ങള്‍ നാട്ടിന്‍പുറത്ത് പോലും ഇല്ലാതായി. ഫൈബറും ബ്രോഡ്ബാന്റും 4ജിയുമായി എല്ലാ വീടുകളും ഇന്ന് സൈബര്‍ വലക്കണ്ണിയില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങള്‍ ഏറെയുണ്ട്. ഒപ്പം പ്രത്യാഘാതങ്ങളും... ഇ-ക്ലാസ്മുറികളില്‍ സൈബര്‍ ക്രിമിനലുകള്‍ നുഴഞ്ഞുകയറിത്തുടങ്ങിയതിന്റെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങള്‍ അടുത്തിടെ വാര്‍ത്തയായി. ഒളിഞ്ഞുനോട്ടം മുതല്‍ അശ്ലീല പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍ വരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസ് മുറികളില്‍ അപകടം പതിയിരിക്കുന്നുവോ? ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസ് മുറികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം എങ്ങിനെ വര്‍ധിപ്പിക്കാം? സിറാജ്‌ലൈവ് സ്‌പെഷ്യല്‍ കറസ്‌പോണ്ടന്റ് എം ബിജു ശങ്കര്‍ തയ്യാറാക്കിയ വാര്‍ത്താ പരമ്പര ഇന്ന് മുതല്‍...

ഓൺലെെൻ ക്ലാസിലെ ഒളിഞ്ഞുനോട്ടങ്ങൾ - 1

Posted on: August 11, 2021 6:20 pm | Last updated: August 11, 2021 at 6:23 pm