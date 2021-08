എത്ര ക്രിമിനലുകളാണ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍!

ക്രിമിനല്‍വത്കരിക്കപ്പെട്ടവര്‍ ഭരണകൂടത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ഇപ്പോള്‍ തന്നെ നാം കാണുന്നുണ്ട്.

Posted on: August 11, 2021 5:00 am | Last updated: August 10, 2021 at 11:54 pm