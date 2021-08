ആരെയും പിന്നിലാക്കരുത്; ആദിവാസികളും പുതിയ സാമൂഹിക ബന്ധത്തിനുള്ള ആഹ്വാനവും

ഇന്ന് ലോക ആദിവാസി ദിനം

Posted on: August 9, 2021 7:25 pm | Last updated: August 9, 2021 at 7:29 pm