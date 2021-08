പ്രാണനെടുക്കുന്നതോ പ്രണയം?!

ഒട്ടുമിക്ക പേരും ഏറെ മുന്നൊരുക്കം നടത്തിയിട്ടാണ് കൃത്യം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രണയ നിഷേധമാണോ കാലുമാറുന്ന പ്രണയിനികളാണോ എന്നത് പോലെ അറിയേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇത്തരം യുവാക്കളുടെ മനഃശാസ്ത്രവും. പ്രണയം എന്ന ലോലവികാരം പുതിയ തലമുറയെ എങ്ങനെ അക്രമത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇവർക്ക് സഹിഷ്ണുത നഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ?

Prof. of Psychiatry, KMCT Medical College, Kozhikode

Posted on: August 9, 2021 11:58 am | Last updated: August 9, 2021 at 11:58 am