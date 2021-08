ബുഖാറയിലേക്കുള്ള ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ യാത്ര

ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ട യാത്രക്കിടയിൽ കുറച്ചാളുകളെ പൂർണമായി കൈയിലെടുക്കാൻ ആ പിഞ്ചു ബാല്യങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത്തേഴ് മിനുട്ട് കൊണ്ട് 230 കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ രണ്ടാം ദിനം 5000 വർഷത്തെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ബുഖാറയിലേക്ക് പതിനാറംഗ സംഘം എത്തിച്ചേർന്നു.

