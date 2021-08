ലോക്ക്ഡൗൺ ഇളവുകളിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രായോഗികമാണെന്നും മാറ്റം വരുത്തില്ലെന്നും മന്ത്രി

Posted on: August 5, 2021 2:55 pm | Last updated: August 5, 2021 at 2:57 pm