രാഹുല്‍ ഇന്ത്യക്ക് പുതിയ ദിശനിര്‍ണയിക്കുമോ?

കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ തന്നെയുള്ള ഭിന്ന സ്വരങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ ഏറ്റവും നിര്‍ണായക നേതാവായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കാണുന്നത് എന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഏകദേശ ഉത്തരമായിക്കഴിഞ്ഞത് പാര്‍ട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല മുഴുവന്‍ പ്രതിപക്ഷത്തിനും വലിയ ആശ്വാസമാകും. ഗുലാം നബി ആസാദ്, ജയറാം രമേശ്, ചിദംബരം, ആനന്ദ് ശര്‍മ, ശശി തരൂര്‍ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളുമായി സംസാരിക്കാനും സംവദിക്കാനും കൂടുതല്‍ സമയം കണ്ടെത്തുന്ന രാഹുല്‍ ഗാന്ധി 2024ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് പാര്‍ട്ടിക്ക് പുതിയ ദിശ നിര്‍ണയിക്കുകയാണെന്ന് വിലയിരുത്താം.

Posted on: August 4, 2021 4:02 am | Last updated: August 4, 2021 at 12:44 am