ഐ ടി നിയമത്തിലെ റദ്ദാക്കിയ 66 എ വകുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുന്നു; സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നോട്ടീസ്

Posted on: August 2, 2021 3:12 pm | Last updated: August 2, 2021 at 3:12 pm