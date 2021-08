കൊവിഡില്‍ കുറവില്ല; രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചത് 40,134 കേസുകള്‍

Posted on: August 2, 2021 9:58 am | Last updated: August 2, 2021 at 9:58 am