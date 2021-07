ബോട്ടുകൾ വീണ്ടും കടലിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ

കേരള സർക്കാർ കൊവിഡ് വ്യാപനത്തിനു ശേഷം മൂന്ന് തവണ വിവിധ പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും മത്സ്യബന്ധനമേഖലയിൽ കാര്യമായ സഹായങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

Posted on: August 1, 2021 5:00 am | Last updated: July 31, 2021 at 11:37 pm