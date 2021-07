നിലവിലെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്ക് ബദല്‍ മാര്‍ഗം സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നു

Posted on: July 30, 2021 10:34 pm | Last updated: July 30, 2021 at 10:34 pm