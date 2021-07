പ്രവാസികളുടെ മടക്കയാത്രക്ക് വഴിയൊരുക്കണം

യാത്രാനിരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രത്യേക പ്രതിനിധി സംഘത്തെ അയക്കണമെന്ന് വിവിധ പ്രവാസി സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കേന്ദ്രം അനങ്ങാപ്പാറ നയം തുടരുകയാണ്. ഇത് സമ്പദ്ഘടനയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല.

