ബ്ലൂ ഇക്കോണമി: ആശങ്കകളും പ്രതീക്ഷകളും

ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പിയില്‍ ബ്ലൂ ഇക്കോണമിയുടെ സംഭാവന ഗണ്യമായി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് കരട് നയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇവ നടപ്പാക്കുന്ന രീതിയെ കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ട്.

Posted on: July 29, 2021 5:00 am | Last updated: July 29, 2021 at 12:21 am