കശ്മീരിലും ഹിമാചലിലുമുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ 16 പേർ മരിച്ചു

Posted on: July 28, 2021 9:50 pm | Last updated: July 28, 2021 at 9:50 pm