ഒളിമ്പിക്സ് മെഡലുകള്‍ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളില്‍ നിന്ന്; നിര്‍മിച്ചത് 30 കിലോ സ്വര്‍ണം, 4,100 കിലോ വെള്ളി, 2,700 കിലോ വെങ്കലം

Posted on: July 25, 2021 8:38 pm | Last updated: July 25, 2021 at 8:38 pm