മൂന്നാറില്‍ മണ്ണിടിഞ്ഞ് ദേശീയ പാതയില്‍ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു

Posted on: July 23, 2021 10:24 am | Last updated: July 23, 2021 at 11:22 am