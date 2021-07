ചൈനയില്‍ ‘മഗ്ലേവ്’ പറക്കും ട്രെയിന്‍ സര്‍വ്വീസ് ആരംഭിച്ചു; വേഗത മണിക്കൂറില്‍ 600 കിലോമീറ്റര്‍

Posted on: July 22, 2021 5:49 pm | Last updated: July 22, 2021 at 5:49 pm