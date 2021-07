മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്‍ തെറ്റുകാരനല്ല; ഇടപെട്ടത് പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നത്തില്‍: മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: July 22, 2021 11:50 am | Last updated: July 22, 2021 at 3:31 pm