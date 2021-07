ആത്മീയ ധന്യതയുടെ ആഘോഷം

ത്യാഗങ്ങളേറെ തരണം ചെയ്ത് അല്ലാഹു നിര്‍ദേശിച്ച പ്രകാരമുള്ള ഉത്തമ ജീവിതത്തിലൂടെ ലോകത്തിനാകമാനം മാതൃകയായി മാറിയ മഹാനായ ഇബ്റാഹീം നബിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പോരിശയാര്‍ന്ന ജീവിതത്തിന്റെ മഹാ ഓര്‍മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ സുദിനം.

