ആരോഗ്യജാഗ്രതയിൽ ബലിപെരുന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കാം

മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ പ്രമുഖ ദര്‍ശനങ്ങളെല്ലാം കടന്നു വന്നത് ഇബ്‌റാഹീമീ താവഴിയിലൂടെയാണ്. പ്രവാചക കുലപതിയുടെ ത്യാഗബോധവും അനുസരണാ ശീലവും അധര്‍മത്തിനെതിരെയുള്ള ധീര നിലപാടുകളുമൊക്കെയാണ് ഈ ധര്‍മദര്‍ശനങ്ങളുടെ അന്തസ്സത്ത. വിട്ടൊഴിയാത്ത മാരികള്‍ക്കും വിടുതലില്ലാത്ത തിരിച്ചടികള്‍ക്കുമുള്ള മറുപടി ക്ഷമയും സഹനവും അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷയുമാണെന്ന് ഓര്‍മിപ്പിക്കുകയാണ് ബലിപെരുന്നാള്‍.

കേരള മുസ്്‌ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി, മഅദിന്‍ അക്കാദമി ചെയര്‍മാൻ

Posted on: July 20, 2021 8:34 pm | Last updated: July 20, 2021 at 8:34 pm