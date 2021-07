മാക്കൂട്ടം-ചുരം പാതയില്‍ ബസ് മരത്തിലിടിച്ച് ഡ്രൈവര്‍ മരിച്ചു; കണ്ടക്ടര്‍ക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

Posted on: July 19, 2021 11:44 pm | Last updated: July 19, 2021 at 11:44 pm